Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

Палата представителей Конгресса США на заседании в четверг одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба нижней палаты, документ поддержали 350 законодателей, 80 высказались против. Теперь проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее этот проект оборонного бюджета был согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса. Инициатива, помимо прочего, предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также "делает постоянным запрет на обмен информацией, касающейся систем ПРО, с РФ". Кроме того, в нем указано, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей РФ в мероприятиях Группы двадцати и ряда других международных организаций.

В целом объем согласованного законодателями проекта на $45 млрд больше того, что запросил Белый дом в начале нынешнего года. В проект заложены средства, выделяемые на американскую разведку, новые самолеты, корабли, военные транспортные средства, а также на современные технологии. Так, он включает $2,7 млрд на увеличение мощностей по производству боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на контракты на их поставку Украине. Помимо этого, в документ вошли инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны и противодействию гиперзвуковому оружию.

Размер оборонного бюджета на 2022 финансовый год составлял $778 млрд.