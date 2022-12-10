Глава Пентагона назвал Россию и Китай стратегическими соперниками США

США впервые в истории столкнулись сразу с двумя ядерными державами в качестве стратегических соперников — с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с военнослужащими Стратегического командования Вооруженных сил США STRATCOM, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"Соединенные Штаты находятся на пороге новой фазы, когда мы впервые сталкиваемся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников. Китайская Народная Республика расширяет, модернизирует и диверсифицирует свои ядерные силы. И Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал", — приводит слова Остина официальный сайт Пентагона.

Он призвал офицеров STRATCOM "сдерживать войну", и делать это "с непревзойденным профессионализмом".

"Вы встречаете этот сложный и опасный момент с ясным взглядом и решимостью. <...> Ваша миссия - быть ответственными хранителями ядерного арсенала Америки. <...> Поэтому давайте всегда следить за тем, чтобы самое опасное оружие, когда-либо созданное человеческой наукой, управлялось с величайшей ответственностью, когда-либо созданной человеческим правительством", - заявил Остин.

По его словам, девизом Стратегического командования США должна стать фраза "Мир — наша профессия".