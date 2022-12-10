Пентагон заявил о планах модернизации ядерной триады США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о планах модернизировать ядерную триаду Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США. Об этом сообщается на сайте Минобороны США, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Неделю назад я был в Калифорнии, чтобы представить B-21 Raider, который будет основой парка бомбардировщиков ВВС. И мы работаем над модернизацией других составляющих триады путем принятия на вооружение подводных лодок класса Columbia и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel», — подчеркнул глава ведомства.

Остин отметил, что STRATCOM должно «сдерживать конфликты и поддерживать мир» в первую очередь для Соединенных Штатов, НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии. По его словам, для этого нужен «надежный, безопасный и эффективный ядерный арсенал США».