Минсельхоз США снизил оценку мирового сбора пшеницы

Минсельхоз США снизил прогноз сбора пшеницы в мире в этом году из-за ожидаемого сокращения урожая в Канаде и Аргентине, входящих в число ведущих экспортеров, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По оценке ведомства, мировой сбор пшеницы в текущем сезоне составит 780,59 млн тонн, что на 2 млн тонн ниже ноябрьской оценки (782,68 млн тонн), говорится в декабрьском отчете министерства.

Совокупный урожай в странах-лидерах по экспорту (к ним Минсельхоз США относит Аргентину, Австралию, Канаду, Евросоюз, Россию и Украину) прогнозируется на уровне 328,72 млн тонн (месяцем ранее оценка была выше и составляла 330,8 млн тонн).

В частности, прогноз урожая в Аргентине был снижен на 3 млн тонн, до 12,5 млн тонн, на фоне сокращения посевных площадей и урожайности из-за засушливой погоды. Ожидается, что в результате урожай окажется самым низким с сезона 2015-2016 годов. Оценка урожая пшеницы в Канаде также была снижена (на 1,2 млн тонн, до 33,8 млн тонн), а прогноз урожая в Австралии был повышен (на 2,1 млн тонн, до 36,6 млн тонн).

Прогнозы урожая пшеницы для остальных ведущих экспортеров остались неизменными: 134,3 млн тонн для стран Евросоюза, 91 млн тонн для РФ и 20,5 млн тонн для Украины. На прежнем уровне была сохранена и на оценка сбора пшеницы в США - 44,9 млн тонн.

Ожидаемое сокращение сбора пшеницы в Аргентине и Канаде привело к снижению оценки предложения этого зерна на мировом рынке в текущем сезоне - на 2,1 млн тонн, до 1,057 млрд тонн. Минсельхоз США также понизил прогноз глобального потребления пшеницы - на 1,6 млн тонн, до 789,5 млн тонн, в основном из-за ожидаемого сокращения использования фуражной пшеницы в ЕС и в Украине.

Объем глобального экспорта пшеницы в 2022-2023 сельхозгоду, по оценке, составит 210,9 млн тонн, что на 2,2 млн тонн выше предыдущего прогноза: увеличение поставок из Австралии, Украины, ЕС и России компенсирует снижение экспорта из Аргентины, полагает Минсельхоз США.

Экспорт пшеницы из Аргентины ожидается на уровне 7,5 млн тонн против 10 млн тонн по ноябрьскому прогнозу, что окажется самым низким показателем с сезона 2014-2015 годов.

В то же время оценка экспорта пшеницы из Австралии была повышена на 1,5 млн тонн, до близких к рекорду 27,5 млн тонн. Наводнение в штате Новый Южный Уэльс привело к увеличению доли фуражной пшеницы по конкурентным ценам. В результате в этом месяце страна увеличила поставки в Южную Корею и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Оценка экспорта пшеницы с Украины была повышена на 1,5 млн тонн, до 12,5 млн тонн, из ЕС - на 1 млн тонн, до 36 млн тонн, из РФ - на 1 млн тонн, до 43 млн тонн.

Минсельхоз США также повысил прогноз мирового импорта пшеницы - до 204,3 млн тонн с 202,6 млн тонн, согласно ноябрьскому отчету. При этом ожидается, что страны Северной Африки - Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис - импортируют меньше, чем ожидалось ранее: 29,9 млн тонн против 30,2 млн тонн.

Прогноз глобальных переходящих запасов на конец сезона был понижен на 0,5 млн тонн, до 267,3 млн тонн, из-за снижения оценки для РФ, Канады, Аргентины и Украины.