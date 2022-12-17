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В ЦРУ назвали TikTok угрозой национальной безопасности США

США Материалы 17 декабря 2022 08:46 (UTC +04:00)
В ЦРУ назвали TikTok угрозой национальной безопасности США

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что популярность китайского приложения TikTok в США беспокоит Вашингтон. Об этом он рассказал в интервью телеканалу PBS, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Бернс назвал TikTok угрозой для национальной безопасности США и подчеркнул, что приложение является «причиной для подлинного беспокойства для правительства».

Глава ЦРУ добавил, что разделяет опасения чиновников об опасности TikTok, поскольку он принадлежит китайской компании. Соответственно, правительство КНР имеет право настаивать на получении доступа к информации американских пользователей. Китайские власти не только могут получить доступ к данным, но и контролировать контент в социальной сети.

«Я бы был очень острожным», — подчеркнул Берс в ответ на просьбу дать совет пользователям TikTok.

Ранее американские сенаторы предложили законопроект о запрете TikTok в стране. По их мнению, приложение якобы используется для слежки за американцами.

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