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В США более 14 тыс. человек остались без света после нападения на электроподстанции

США Материалы 26 декабря 2022 15:28 (UTC +04:00)
В США более 14 тыс. человек остались без света после нападения на электроподстанции

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Ряд подстанций подвергся актам вандализма в штате Вашингтон, в результате чего без электричества остались более 14 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщает департамент шерифа округа Пирс, где произошел инцидент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности вандализму подверглись три объекта <...>, затронуто более чем 14 тыс. клиентов", - говорится в заявлении. По данным полицейских, на территорию подстанций проникли неизвестные и совершили в отношении оборудования акты вандализма. В офисе шерифа также отметили, что ни с одной из подстанций ничего похищено не было.

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