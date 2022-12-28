Верховный суд США на неопределенный срок оставил в силе программу депортации мигрантов

Верховный суд США во вторник распорядился продолжить работу программы, позволяющей властям страны высылать мигрантов на американо-мексиканской границе без возможности предоставления им убежища, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ходатайство <...> удовлетворено. Действие постановления <...> суда столичного округа Колумбия от 15 ноября приостановлено", - говорится в уведомлении, размещенном на сайте суда.

Упомянутая программа, которую запустил предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп, позволяет депортировать мигрантов, отказывать просителям убежища из-за опасений за здоровье населения в период пандемии.