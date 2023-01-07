Нейтральный республиканец заменит проармянскую Нэнси Пелоси в Конгрессе

БАКУ /Trend/ - 118-й Конгресс США только что избрал Кевина Маккарти, республиканца из Калифорнии, спикером Палаты представителей.

Он заменит ярую проармянскую Нэнси Пелоси, уроженку Калифорнии, демократа, известную своими провокационными действиями препятствующими нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

До этого Маккарти занимал должность лидера республиканского меньшинства в Палате представителей. Самое важное - он отличается относительной нейтральностью и умеренностью по отношению к Азербайджану, Турции и Армении.

Отметим, что Маккарти не особенно популярен среди армянской общины США, о чем свидетельствует его низкий рейтинг на сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA), крупнейшей и наиболее влиятельной организации армян в США.