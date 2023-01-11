В Калифорнии более 197 тыс. потребителей остаются без света из-за непогоды

Свыше 197 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Калифорнии из-за тяжелых погодных условий. Соответствующие данные приводит во вторник портал Poweroutage, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Национальная метеорологическая служба США ранее опубликовала предупреждение о наводнении для 34 млн калифорнийцев, или около 90% населения штата.

"Будьте предельно внимательны <...>, впереди еще несколько дней суровой зимней погоды, необходимо, чтобы все калифорнийцы прислушивались к советам сотрудников службы экстренной помощи", - сказал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

В понедельник президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за шторма. Как отмечает агентство Associated Press, всего в штате из-за непогоды погибли 14 человек. Жителям города Монтесито, где живут знаменитости, в том числе британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, а также телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес, предписано эвакуироваться из-за масштабного наводнения.

По данным метеослужбы, в среду на штат обрушится еще один шторм, который затронет Северную Калифорнию.