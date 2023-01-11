В США загорелся химзавод

Сильный пожар произошел в среду на химическом заводе в городе Ласаль (штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал NBC Chicago со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел в грузовом контейнере в отделе отгрузки. На месте работает аварийная бригада.

Городская администрация обратились к жителям окрестностей с просьбой оставаться в укрытиях в качестве меры предосторожности. По словам представителей правоохранительных органов, пожар локализован. Сотрудникам предприятия удалось покинуть здание, пострадавших в результате произошедшего нет.