Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире

Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon назван самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500, при этом потеряв в своей стоимости 51 миллиард долларов по сравнению с прошлогодним рейтингом, впрочем, прежний лидер, Apple, подешевел ещё больше. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из доклада Brand Finance.

"Amazon вернул свое место самого дорого бренда в мире, несмотря на то, что стоимость бренда упала на 15%, с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда", — говорится в релизе.

Компания Apple опустилась на второе место, стоимость её бренда сократилась с прошлого года на 16% с 355,1 миллиарда и теперь составляет 297,5 миллиарда долларов.

В остальном пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом — третье место занимает Google (281,4 миллиарда долларов), четвертое – Microsoft (191,6 миллиарда), пятое — Walmart (113,8 миллиарда долларов).

Отмечается, что число технологических компаний в рейтинге сократилось до 48 с 50 после того как Twitter и Snapchat выбыли из списка. А одними из самых быстро развивающихся брендов были названы Tesla (9-е место в рейтинге, 66,2 миллиарда долларов) и BYD (199-е место).