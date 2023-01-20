Сооснователь Netflix уходит с поста генерального директора

Сооснователь американского стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс покидает пост генерального директора и переходит на должность председателя совета директоров компании. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из письма Хастингса, опубликованного на сайте компании.

"Мы с советом директоров считаем, что сейчас самое подходящее время для завершения моей преемственности… В дальнейшем я буду исполнять обязанности исполнительного председателя совета директоров", — написал Хастингс.

Из письма также следует, что главный операционный директор Грег Питерс станет генеральным содиректором компании вместе с Тедом Сарандосом, который занимает эту должность с 2020 года.

Рид Хастингс стал соучредителем Netflix в 1997 году. В 1991 году Хастингс основал Pure Software, которое создало инструменты для разработчиков программного обеспечения.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.