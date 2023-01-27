Пентагон опроверг данные об отказе от размещения в Японии ракет средней дальности

Министерство обороны США опровергло сведения об отказе Вашингтона от размещения на территории Японии американских ракет средней дальности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я видела сообщения о том, что у министерства нет планов разворачивать в Японии средства, дальность которых превышает 500 км. Я бы оспорила эти сообщения. Умозаключения прессы относительно ракет средней дальности, о которых вы спросили, являются неверными", - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отказалась давать уточнения по этому вопросу. "Мы не будем давать дальнейшие комментарии по поводу внутренних обсуждений. Однако наша приверженность [обеспечению безопасности] Японии остается непоколебимой <...>. Мы всегда будем продолжать модернизировать и укреплять наш потенциал в сфере безопасности в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе, но мне нечего добавить насчет упомянутых сообщений", - отметила представитель военного ведомства США.