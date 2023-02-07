Блинкен обсудил с главой МИД Турции помощь США пострадавшей от землетрясения стране

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили, как США может помочь Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения, сообщает госдеп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили способы, которыми Соединенные Штаты и наши партнеры могли бы оказать помощь. Госсекретарь Блинкен подтвердил, что первоначальные меры по оказанию помощи уже принимаются, и пообещал сделать все, что мы можем, в координации с Турцией, чтобы помочь жертвам землетрясения как в Турции, так и в Сирии", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен в разговоре с Чавушоглу выразил "соболезнования в связи с ужасными человеческими жертвами в результате сегодняшних землетрясений".