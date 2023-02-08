Опрос: 65% американцев недовольны работой Байдена на своем посту

65% американцев не довольны тем, как президент США Джо Байден исполняет свои рабочие обязанности, следует из результатов опроса, проведенного информагентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos, передает Trend со ссылкой на "Газета.Ru".

Согласно итогам голосования, 41% граждан Соединенных Штатов одобряют качество работы действующего главы государства.

По мнению большинства респондентов, под его руководством страна движется в неверном направлении, годом ранее так считали 58%.

Как указывает агентство, в мае и июне 2022 года популярность Байдена снижалась до 36% и держалась в районе 40% большую часть минувшего года.

В исследовании приняли участие 1029 совершеннолетних жителей США.