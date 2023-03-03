Во Флориде предложили регистрировать пишущих о губернаторе блогеров

Сенатор Законодательного собрания штата Флорида Джейсон Бродо представил законопроект "распространение информации", который в случае его принятия потребует от блогеров, пишущих о губернаторе Роне Десантисе или законодателях, зарегистрироваться в штате. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC на своем портале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, законопроект также потребует от блогеров раскрывать информацию о том, кто и сколько платит им за их посты об избранных должностных лицах. "Если блогер публикует в блоге информацию об избранном государственном служащем и получает или получит компенсацию за этот пост, он должен зарегистрироваться" в соответствующем органе в течение пяти дней с момента публикации, приводит NBC слова из законопроекта. Отсутствие регистрации повлечет за собой штраф в размере $25 в день, сумма штрафа не будет превышать $2 500 за одну публикацию.

Законопроект определяет блог как "веб-сайт или веб-страницу, на которой размещается любой блогер и которая часто обновляется мнениями, комментариями или деловым контентом", но в нем говорится, что "этот термин не включает веб-сайт газеты или другого подобного издания", сообщает NBC.

Офис губернатора Флориды Десантиса не прокомментировал его позицию относительно законопроекта, утверждает телеканал.