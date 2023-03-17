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Госдеп одобрил возможную продажу Австралии ракет Tomahawk на $895 млн

США Материалы 17 марта 2023 00:04 (UTC +04:00)
Госдеп одобрил возможную продажу Австралии ракет Tomahawk на $895 млн

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Госдепартамент США разрешил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"), а также других систем на 895 млн долларов. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу "властям Австралии боеприпасов Tomahawk Block V и Block IV и связанного с этим оборудования примерно на 895 млн долларов". По данным американской стороны, Канберра ранее запросила разрешение на приобретение у США 220 таких ракет, а также иных систем.

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