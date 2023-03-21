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Военные США запросили более $1,2 млрд на слежение со спутников за движущимися целями

США Материалы 21 марта 2023 21:29 (UTC +04:00)
Военные США запросили более $1,2 млрд на слежение со спутников за движущимися целями

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Космические силы США желают получить за следующие пять лет свыше $1,2 млрд на развитие программы использования спутников для наблюдения за движущимися объектами на земле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Defense news.

В частности, запрос на $243 млн включен в проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год. Еще $1 млрд Космические силы хотели бы получить за период до 2028 финансового года включительно.

Defense news уточняет, что программа в основном засекречена, и бюджетные документы не позволяют понять, какие именно системы хотят развивать в этом виде вооруженных сил США.

Издание напоминает, что обычно за движущимися по земле целями американские военные следят с самолетов боевого управления и целеуказания Boeing E-8 JSTARS. Однако эти самолеты устарели, и их должны снять с вооружения к концу 2024 года. Также Национальное управление военно-космической разведки США использует для этих задач свои аппараты.

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