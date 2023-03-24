Falcon 9 стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 11:43 по времени Восточного побережья США.

Он стал 79-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 10-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Примерно через час после старта ракеты новая партия из 56 спутников должна быть выведена на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 10-й раз, через 8,5 минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно поднять из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 51 стране, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем – из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.