Число жертв торнадо в США увеличилось до 23

По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат Миссисипи. Об этом сообщило управление штата по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что 23 человека погибли, десятки пострадали и четыре числятся пропавшими без вести в результате торнадо", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Управление отметило, что власти "ожидают изменения этих цифр".

Первое сообщение о торнадо в районе города Силвер-Сити поступило в пятницу около 20:50 по местному времени. Оттуда торнадо переместился в северо-западную часть штата, оставляя разрушения на своем пути протяженностью более 160,9 км.

Как отмечает телеканал CNN, Роллинг-Форк был почти полностью разрушен. "Город уничтожен, - приводит телеканал слова мэра города Элриджа Уокера. - Сохранились несколько строений, они пострадали не так сильно, как остальные".