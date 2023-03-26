В Пентагоне отказались повышать уровень готовности ядерных сил, отметив, что для этого нет причин, сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Мы видели сообщения о заявлении России (о размещении ядерного оружия в Белоруссии)... Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хранилище тактического ядерного оружия в Белоруссии достроят к 1 июля.