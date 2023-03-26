Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек

На юге США в результате ударов торнадо погибли 26 человек, разрушен город Роллинг Форк в дельте Миссиссиппи, сообщило в субботу информагентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В Миссиссипи жертвами стихийного бедствия стали 25 человек, написало в твиттер агентство по чрезвычайным ситуациям штата. Также погиб житель округа Морган, штат Алабама, сообщил в соцсети офис окружного шерифа.

"Торнадо частично разрушил город Роллинг Форк в дельте Миссисипи, превратив дома в груды щебня, перевернув автомобили и обрушив городскую водонапорную башню", - говорится в публикации.

Как отмечает AP, сила, с которой торнадо обрушился на этот город в штате Миссиссиппи, была настолько велика, что "несколько охотников за ураганами, которые следят за погодными катаклизмами и часто устраивают прямые трансляции, (...) умоляли о спасении".