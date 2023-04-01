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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

США Материалы 1 апреля 2023 00:05 (UTC +04:00)
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

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Администрация Соединенных Штатов объявит в понедельник, 3 апреля, об очередном пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд, в который войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые реактивные снаряды, а также бензовозы.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, около полудюжины различных типов боеприпасов, включая танковые боекомплекты, также могут оказаться в новом пакете военной помощи, содержимое которого будет окончательно утверждено в эти выходные.

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