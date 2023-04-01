Из-за обрушения крыши во время концерта в США погиб один человек

Как минимум один человек погиб, еще 28 получили ранения в результате обрушения крыши во время концерта в Белвидере, штате Иллинойс, когда в районе проходил ураган. Об этом в пятницу сообщило местное отделение телеканала ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, сотни человек были внутри театра, чтобы увидеть концерт группы Morbid Angel, когда крыша рухнула. Офис шерифа округа Бун подтвердил, что на место происшествия вызвали несколько машин скорой помощи.

Губернатор Иллинойса написал в Twitter, что его администрация "внимательно следит за сегодняшним обрушением крыши в театре Аполлон в Белвидере".