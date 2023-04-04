Трамп нанял нового адвоката для работы по делу о финансовом подлоге

Бывший президент США Дональд Трамп нанял адвоката Тодда Бланша для работы по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его сведениям, Бланш сообщил юридической фирме Cadwalader, Wickersham & Taft о своем уходе для работы над делом Трампа. Ранее адвокат работал с Полом Манафортом - бывшим руководителем предвыборного штаба экс-президента.

Бывший глава американской администрации во вторник, как ожидается, предстанет перед судом в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Трамп, которого считают главным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах 2024 года, станет первым экс-президентом в истории США, которому будут предъявлены обвинения в уголовном правонарушении. Как поясняют американские СМИ, согласно Конституции США, это не препятствует его участию в выборах.