СМИ: обвинения в адрес Трампа предусматривают возможность тюремного срока

Каждый из 34 пунктов обвинений, которые будут предъявлены во вторник экс-президенту США Дональду Трампу, предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырех лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник портал Yahoo News, ссылаясь на источники в прокуратуре.

"Дональд Трамп будет помещен во вторник под арест и проинформирован о выдвижении в его адрес обвинений по 34 пунктам уголовных преступлений за фальсификацию финансовых документов", - приводит портал слова источника.

Согласно уголовному кодексу Нью-Йорка, это может караться тюремным заключением до четырех лет, отметил он.