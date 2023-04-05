Запасы нефти в США сократились за неделю на 3,74 млн баррелей

БАКУ /Trend/ - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей - до 469,95 млн баррелей.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом заявило минэнерго страны.

Товарные запасы бензина снизились на 4,12 млн баррелей и составили 222,58 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,63 млн баррелей, до 113,05 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,7 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.