Женщина с оружием вошла в небоскреб Trump Tower в Чикаго

Вооруженная женщина вошла в небоскреб Trump Tower в Чикаго. На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Об этом сообщает в среду газета Chicago Sun-Times со ссылкой на источники в полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Женщина пока не задержана, информации о жертвах и пострадавших нет. По предварительной информации, инцидент носит бытовой характер и не является актом терроризма.

Газета не уточняет, чем именно была вооружена женщина.

По уточненной информации, вооруженная женщина вошла в одну из комнат отеля, расположенного в Trump Tower со словами, что ей "надоело плохое обращение со стороны мужа". Представитель полиции Чикаго заявил, что угрозы окружающим на данный момент нет.

Прокуратура Нью-Йорка во вторник предъявила экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в фальсификации финансовых документов. Ранее он призвал своих сторонников к протестам.