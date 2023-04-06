Племянник Джона Кеннеди подал документы для участия в выборах президента США

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший подал заявку для участия в президентской кампании 2024 года, сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Юрист по вопросам экологии и активист, выступающий против вакцинации, Роберт Кеннеди-младший подал документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на пост президента в 2024 году от демократов, говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал, 69-летний Кеннеди-младший является сыном бывшего сенатора от Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеди и племянником 35-го президента Джона Кеннеди.

CNN напоминает, что Кеннеди скептически относится к вакцинации. Так, он выступал против вакцины от коронавируса и критиковал действия федерального правительства по борьбе с пандемией COVID-19.

В прошлом году Instagram заблокировала его аккаунт "за неоднократное распространение опровергнутых утверждений о коронавирусе или вакцинах".

Кеннеди - второй зарегистрированный кандидат-демократ на пост президента. Ранее писательница Марианна Уильямсон запустила кампанию по выдвижению своей кандидатуры в от Демократической партии.

Действующий глава Белого дома Джо Байден пока официально не объявил о своем участии в президентских выборах.