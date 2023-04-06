Директор ЦРУ посетил Саудовскую Аравию

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на этой неделе посетил Саудовскую Аравию для встречи с представителями властей королевства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Директор Бернс приезжал в Саудовскую Аравию, где он встретился с коллегами из разведывательного сообщества и руководством страны, обсудив вопросы, представляющие взаимный интерес", - приводит Al Arabiya слова источника.

По сведениям собеседника телеканала, Бернс подтвердил стремление Вашингтона укреплять сотрудничество с Эр-Риядом в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом. Представитель администрации не уточнил, с кем именно встречался глава ЦРУ и как долго он находился в королевстве.

Как отмечает Al Arabiya, визит Бернса в Саудовскую Аравию состоялся на фоне нормализации отношений Тегерана и Эр-Рияда. 10 марта две страны договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.