В США раскрыли индекс модернизированного B-52

Американский стратегический бомбардировщик B-52H после установки новых двигателей и модернизации оборудования получит индекс B-52J. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет журнал Air & Space Forces со ссылкой на бюджетные документы Военно-воздушных сил (ВВС) США на 2024 финансовый год.

«Любой самолет B-52H, модифицированный новыми коммерческими двигателями и связанными с ними подсистемами, обозначается как B-52J», — говорится в документах.

Модернизированные самолеты оснастят турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce BR700, которые получили военное обозначение F130. Также бомбардировщики получат новый радар, оборудование связи и навигации. Это позволит сохранить боеспособность B-52 до 2050-х годов.

Базовая версия B-52 совершила первый полет в 1952 году, а в 1960 году началось производство B-52H с новыми двигателями. Самолет может нести до 32 тонн бомб и ракет.