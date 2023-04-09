США направили подводную лодку в Красное море

Пентагон отправил подводную лодку, вооруженную десятками крылатых ракет, на Ближний Восток в связи с напряженностью в отношениях с Ираном. Об этом со ссылкой на ВМС США сообщает агентство United Press International, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Американские военные объявили, что субмарина "Флорида" начала движение через Суэцкий канал из Средиземного моря в пятницу. Данная подводная лодка способна нести до 154 крылатых ракет "Томагавк", которые могут быть запущены с моря.

Тим Хокинс, представитель Центрального командования США, заявил, что "Флорида" присоединится к Пятому флоту США для "обеспечения региональной морской безопасности и стабильности".