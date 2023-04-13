Apple утроила производство iPhone в Индии

Американская компания Apple в три раза нарастила выпуск iPhone в Индии за 2022-2023 финансовый год (закончился 31 марта), увеличив производство до суммы свыше $7 млрд. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время Apple производит почти 7% своих iPhone в Индии по сравнению с 1% в 2021 году. Рост был достигнут после заключения соглашений о партнерстве Apple с тайваньской Foxconn Technology Group и корпорацией Pegatron, а также переноса в Индию части сборочных линий смартфонов из Китая.

На следующей неделе Apple запланировала открытие своих первых фирменных магазинов в Нью-Дели и Мумбаи.

По информации Bloomberg, глава Apple Тим Кук намерен совершить поездку в Индию, в ходе которой, помимо участия в церемониях открытия магазинов, он рассчитывает провести встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди, чтобы подтвердить намерение компании расширить производство за пределами Китая на фоне напряженности в американо-китайских отношениях.

Apple уже в течение нескольких лет развивает производство в Индии. С 2017 года там собирался iPhone SE первого поколения, затем в 2020 году в сотрудничестве с компанией Wistron в Нарсапуре недалеко от Бангалора была начата сборка смартфона второго поколения - iPhone SE 2020. В штате Тамилнад действует один из заводов Foxconn, на котором выпускают новейшие модели iPhone, компания планирует открывать второй завод в штате Карнатака.

По прогнозам, к 2025 году Apple может собирать в Индии четверть общего объема выпускаемых iPhone.