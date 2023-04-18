В Пентагоне заявили, что США не заинтересованы в конфликте с КНР

Конфликт США и Китая не является неизбежным, но, хотя Вашингтон в нем не заинтересован, он не намерен бездействовать. С таким заявлением выступил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью американскому журналу Foreign Policy, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Конфликт с Китаем не является предрешенным или неизбежным. Тот факт, что Пекин представляет собой вызов, не означает, что мы должны начинать конфликт, который станет разрушительным для всех участников и нанесет невообразимый ущерб мировой экономике. Кроме того, это будет конфликт двух ядерных держав, а такого итога никто не хочет. Тогда никто и не должен способствовать такому итогу", - убежден он.

При этом, как отметил Кол, амбиции КНР по расширению сферы своего военного и политического влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион и за его пределы "угрожают интересам США, их союзников и партнеров". По его мнению, в случае бездействия Вашингтона, "Китай распространит свое влияние и мощь", что будет противоречить интересам Соединенных Штатов. Тем не менее Кол заверил, что Пентагон будет действовать "ответственно".

"Мы не намерены в одностороннем порядке изменять статус-кво. <...> Мы не хотим конфликта с Китаем", - подчеркнул он.