США осуществили учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Соединенные Штаты в среду утром провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщила база Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Командование глобального удара ВВС США и ВМС США осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте военной базы. Как следует из заявления, запуск был осуществлен в 05:11 по местному времени (16:11 GMT+4). Ракета пролетела порядка 4,2 тыс. миль (свыше 6,7 тыс. км). В заявлении подчеркивается, что испытание носит рутинный характер и не было проведено в качестве реакции на "нынешние события в мире".