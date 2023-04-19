NASA намерено отправить астронавтов на Луну в 2025 или 2026 году

Два американских астронавта могут высадиться на поверхность Луны в конце 2025 или начале 2026 года в рамках миссии Artemis-3. Об этом заявил в среду глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырех человек на орбиту Луны. Они состыкуются с посадочным модулем SpaceX, и двое из четырех человек высадятся для шестидневной миссии на поверхности", - сказал он, отметив, что в ходе этой высадки на поверхность Луны может впервые ступить женщина-астронавт.

Нельсон напомнил, что NASA недавно объявило имена экипажа миссии Artemis 2. В ее состав вошли американские астронавты Кристина Кук, Виктор Гловер и Рейд Уайзмен, а также канадец Джереми Хансен. По планам NASA, они совершат полет вокруг Луны в ноябре 2024 года, после чего около года уйдет на подготовку миссии Artemis-3.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривал беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.