Google внедрит ИИ для разработки рекламы с учетом целевой аудитории

Компания Google решила использовать искусственный интеллект для создания рекламных кампаний, направленных на конкретные группы потребителей. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно представленным компанией данным, специалисты смогут загружать в нейросеть видео, изображения и тексты, а ИИ создаст из них материалы с учетом целевой аудитории.

Google уже применяет ботов для создания небольших заставок, но с внедрением ИИ последнего поколения Bard, аналога ChatGPT, станет генерировать целые рекламные кампании.

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI был запущен в конце ноября 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Искусственный интеллект на основе языковой модели GPT-3.5 может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.