WP: у Байдена заканчиваются время и возможности, чтобы предотвратить дефолт в США

Время и возможности у администрации президента США Джо Байдена для предотвращения "беспрецедентного дефолта по федеральному долгу" на исходе из-за республиканцев, контролирующих Палату представителей Конгресса. Об этом говорится в субботу в газете The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание считает, что республиканцы "все яснее дают понять, что они готовы устроить экономическую катастрофу, если не добьются серьезных политических уступок от Белого дома". В статье подчеркивается, что стратегия вашингтонской администрации, согласно которой их можно уговорить повысить потолок госдолга, не выполняя требований по сокращению расходов, не сработала. The Washington Post отмечает, что пока нет никаких признаков того, что в Республиканской партии произойдет раскол и она согласится поднять потолок долга без каких-либо условий, как настаивает Байден. По мнению газеты, республиканцы, "похоже, готовы допустить дефолт". Такая позиция в Белом доме "была встречена с гневом и разочарованием", добавило издание. Помощники президента при этом "категорически отвергают предложения" по сокращению бюджетных расходов, озвученные в среду спикером Палаты представителей Кевином Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

Байден неоднократно заявлял, что готов обсуждать с республиканцами бюджет, но добавлял, что не намерен вести консультации по госдолгу, призывая Маккарти повысить его лимит без всяких условий. Как ранее вновь подчеркнули в Белом доме, с целью "избежать дефолта он [Байден] с удовольствием проведет отдельный разговор о бюджете с лидерами Конгресса". В свою очередь газета Politico подчеркивает, что в настоящее время по этим вопросам никаких консультаций между администрацией и республиканцами не ведется. По ее сведениям, Белый дом уверен, что дефолта можно избежать. Хотя некоторые сотрудники администрации высокого ранга, занимающиеся экономическими вопросами, в частном порядке выражают больше беспокойства по поводу серьезной возможности дефолта, чем другие, в чью компетенцию входит непосредственно политика, указали в издании.

По данным источника The Washington Post, помощники президента провели множество совещаний, на которых рассматривались потенциальные негативные стороны попытки поднять потолок долга в одностороннем порядке, без участия Конгресса. Многие экономисты считают, что любой такой шаг может привести к постоянному увеличению стоимости американских займов.