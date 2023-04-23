WP: США эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана

Власти США завершили эвакуацию сотрудников американского посольства и членов их семей из Судана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, операция по эвакуации была проведена в воскресенье утром по местному времени. Госдепартамент пока не ответил на просьбу ТАСС подтвердить завершение процесса эвакуации.

В субботу представитель армии Судана сообщил, что Великобритания, Китай, США и Франция эвакуируют своих граждан из Хартума военно-транспортными самолетами собственных ВВС. По оценкам Госдепартамента, в Судане находятся около 16 тыс. американцев, большинство из которых имеют двойное гражданство.

Суданская армия в пятницу вечером объявила о готовности соблюдать гуманитарное перемирие в стране в течение трех дней. В четверг противостоящие ей силы быстрого реагирования (спецназ) сообщили о согласии на прекращение огня на время начавшегося мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).