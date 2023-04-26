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Байден посетит саммит G7 в Японии и встречу "четверки" в Австралии

США Материалы 26 апреля 2023 06:34 (UTC +04:00)
Байден посетит саммит G7 в Японии и встречу "четверки" в Австралии

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Президент США Джо Байден посетит саммит Группы семи (G7) в Японии 19-21 мая и встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, на встрече лидеров "семерки" в Хиросиме Байден намерен обсудить "непоколебимую поддержку Группой семи Украины" и реагирование на "двойной кризис - продовольственный и климатический".

В Сиднее Байден "примет участие в третьем очном саммите лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности". Он встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Как отмечается в заявлении, они обсудят "углубление сотрудничества в сферах важнейших и новейших технологий, высококачественной инфраструктуры, глобального здравоохранения, изменения климата, оповещения об обстановке на море, а также в других областях, представляющих важность для жителей Индо-Тихоокеанского региона".

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