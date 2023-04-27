Экс-губернатор Арканзаса объявил об участии в президентской гонке в США

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон официально объявил об участии в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, пишет газета The Hill, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня я объявляю, что я - кандидат в президенты Соединенных Штатов", - заявил он на мероприятии в Бентонвилле в Арканзасе.

Он упрекнул нынешнюю администрацию США и президента страны Джо Байдена в неэффективном управлении в области экономики и заявил, что сам он в ходе работы на посту губернатора штата показал свою компетентность в этой области.