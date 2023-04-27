SpaceX может восстановить площадку для запуска Starship через два месяца

Компания SpaceX сможет восстановить стартовую площадку после взрыва прототипа космического корабля Starship примерно через два месяца и за такой же срок подготовить новый корабль к запуску. Об этом заявил в четверг глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на сегодняшний день SpaceX по-прежнему говорит, что, по ее мнению, потребуется не менее двух месяцев на восстановление стартовой площадки и одновременно около двух месяцев на то, чтобы ее вторая ракета была готова к запуску", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.

Глава NASA указал, что SpaceX может осуществлять множество подобных запусков. "Это их метод работы. Они запускают, а если что-то идет не так, то они выясняют, в чем дело, возвращаются к этому и запускают снова. Поэтому я ожидаю, что мы увидим несколько запусков с космодрома Бока-Чика в Техасе", - добавил он.

В пятницу основатель и глава компании Илон Маск сообщил, что новый запуск Starship может состояться через 1-2 месяца. Он комментировал сообщение одного из пользователей Twitter о том, что на ремонт стартовой площадки может уйти до полугода.

20 апреля SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.