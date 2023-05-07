Байден пообещал помощь правительства в расследовании обстоятельств стрельбы в Техасе

Федеральное правительство США окажет всестороннюю помощь в расследовании обстоятельств стрельбы, устроенной в субботу в городе Аллен (штат Техас), в результате которой погибли восемь человек. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом письменном заявлении президента Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральные, региональные и местные правоохранительные органы тесно сотрудничают в расследовании этого нападения, и я дал указание федеральным агентствам оказать всю необходимую поддержку", - сообщил глава государства.

Он напомнил о серьезности проблемы насилия с применением огнестрельного оружия в США и призвал Конгресс к более решительным действиям с целью ее решения. "Я снова прошу Конгресс прислать мне законопроект о запрете штурмового оружия и магазинов большой емкости. О введении всеобщих проверок биографий и требований безопасного хранения. О лишении производителей оружия иммунитета. Я подпишу его немедленно", - заверил Байден.

Кроме того, Белый дом распространил распоряжение президента приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибших в результате стрельбы. "В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 6 мая 2023 года в Аллене (штат Техас), <...> я приказываю приспустить флаги Соединенных Штатов над Белым домом, <...> а также над всеми государственными зданиями и территориями <...> до заката 11 мая 2023 года", - говорится в документе. Это касается в том числе всех посольств, военных баз и кораблей.

Восемь человек погибли, еще семеро были госпитализированы с ранениями после того, как неизвестный 6 мая открыл огонь в торговом центре в Аллене. Сотрудники полиции, прибывшие по другому вызову и находившиеся поблизости, услышали выстрелы и ликвидировали нападавшего.