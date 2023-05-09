Губернатор Техаса объявил о создании тактических пограничных сил из-за мигрантов

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт объявил о создании "Техасских тактических пограничных сил" в связи с усугубляющимся миграционным кризисом. Об этом в понедельник сообщило местное отделение телеканала ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, безопасность на границе с Мексикой усилят до 10 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США и 1,2 тыс. бойцов Департамента общественной безопасности штата Техас. Их основной задачей будет перехват и выдворение мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть на территорию США.

Губернатор отметил, что новые силы будут оснащены всем необходимым, включая самолеты, катера и снаряжение для подавления беспорядков. Эти меры принимаются в связи со скорой отменой пункта правил, который запрещает въезд в страну по санитарным соображениям из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным пограничной службы, около 5 млн мигрантов пересекли южную границу США с тех пор, как Джо Байден стал президентом в 2021 году.