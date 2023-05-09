В США с начала года более 14 тыс. человек погибли из-за массовой стрельбы

Случаи массовой стрельбы регистрируются в США с начала года чаще одного раза в сутки, их жертвами стали более 14 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В США в первые 128 дней нынешнего года произошло более 200 случаев массовой стрельбы - в среднем более одного раза за сутки. По достоверным оценкам, более 14 тыс. человек погибли в этом году в результате актов насилия с применением огнестрельного оружия. Это кризис, который республиканцы в Конгрессе отказываются разрешать, - подчеркнула она. - Мы говорим об убийце детей номер один в Америке, а республиканцы в Конгрессе заявляют, что мы ничего не можем с этим поделать".

Пресс-секретарь подчеркнула, что школы, торговые центры, церкви, кинотеатры, продуктовые магазины, храмы, места, которые необходимы для повседневной жизни, "день за днем подвергаются атакам с применением боевого оружия, которому не место на улицах" США.

"Речь идет о защите наших детей, о защите наших культовых учреждений, о защите нашей повседневной жизни", - подчеркнула Жан-Пьер, призвав Конгресс ограничить продажу и ношение оружия в США.

Восемь человек погибли, еще семеро были госпитализированы с ранениями, после того как неизвестный 6 мая открыл огонь в торговом центре в Аллене (штат Техас). Сотрудники полиции, прибывшие по другому вызову и находившиеся поблизости, услышали выстрелы и ликвидировали нападавшего.