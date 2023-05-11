Google представила доступную в 180 странах новую версию чат-бота Bard

Компания Google представила обновленную версию чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) Bard, доступную в 180 странах. Об этом в среду сообщила вице-президент компании Сисси Сяо на сайте Google, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, новая версия будет работать, помимо английского, на японском и корейском языках и вскоре станет поддерживать еще 40 языков. Первоначально Bard могли использовать только в США и Великобритании на английском языке.

Новая версия Bard сможет подключаться к другим сервисам Google - Docs, Drive, Gmail и Maps. Также в составе чат-бота будет работать языковая нейросеть PaLM 2, специализирующаяся на математике и логике.

Чат-бот Bard был представлен в феврале этого года. Google разработал новую технологию, чтобы эффективно конкурировать с корпорацией Microsoft, которая ранее инвестировала $10 млрд в развитие чат-бота на базе ИИ ChatGPT, способного работать в диалоговом режиме и имитировать человеческий разговор.

Ранее бывший менеджер корпорации Google, президент компании Signal Foundation Мередит Уиттакер заявил, что весь мир превратился в испытательную площадку для чат-бота ChatGPT, что может привести к обострению проблемы слежки и концентрации больших объемов данных в руках нескольких компаний.