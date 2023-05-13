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Байден заявил, что США готовы к осени уничтожить свои запасы химического оружия

США Материалы 13 мая 2023 02:01 (UTC +04:00)
Байден заявил, что США готовы к осени уничтожить свои запасы химического оружия

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Администрация Соединенных Штатов готова полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия в срок, к осени нынешнего года. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении президента США Джо Байдена в преддверии запланированной на 15-19 мая в Гааге Пятой конференции государств - участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года - веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", - утверждал глава государства.

США являются единственной страной в мире, которая обладает химическим оружием.

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