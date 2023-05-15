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США анонсировали санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

США Материалы 15 мая 2023 22:25 (UTC +04:00)
США анонсировали санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

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Администрация Соединенных Штатов введет в ближайшие дни дополнительные санкции против тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы также продолжим навязывать расходы субъектам, участвующим в передаче иранского военной техники России для применения в Украине. <...> В ближайшие дни мы объявим о введении дополнительных ограничений в отношении тех, кто вовлечен в растущие военно-торговые отношения между Россией и Ираном", - сказал он.

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