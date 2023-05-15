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В США несколько школ закрылись из-за сообщений о стрельбе

США Материалы 15 мая 2023 23:38 (UTC +04:00)
В США несколько школ закрылись из-за сообщений о стрельбе

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Несколько школ закрылись в понедельник в качестве меры предосторожности из-за сообщений о стрельбе в Фармингтоне (штат Нью-Мексико). Об этом сообщил телеканал KOAT Channel 7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о закрытии как минимум двух начальных школ. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Местное подразделение Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США сообщило в Twitter, что уже "отреагировало на сообщение о массовой стрельбе в Фармингтоне".

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