В США несколько школ закрылись из-за сообщений о стрельбе

Несколько школ закрылись в понедельник в качестве меры предосторожности из-за сообщений о стрельбе в Фармингтоне (штат Нью-Мексико). Об этом сообщил телеканал KOAT Channel 7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о закрытии как минимум двух начальных школ. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Местное подразделение Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США сообщило в Twitter, что уже "отреагировало на сообщение о массовой стрельбе в Фармингтоне".