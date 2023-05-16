Маск будет лично одобрять сотрудников Tesla

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск заявил, что теперь компания будет принимать на работу новых сотрудников, включая подрядчиков, только с его личного одобрения. Это следует из текста электронного письма, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Согласно письму, Маск велел руководителям еженедельно отправлять ему список запросов о приеме на работу, предупредив при этом, чтобы они "хорошо подумали", прежде чем подавать такие запросы.

"Никто не может присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, пока не получит моего письменного одобрения", — написал Маск.

В прошлом месяце компания отчиталась о самой низкой квартальной валовой марже за два года, не оправдав рыночных оценок. Она резко снижала цены на рынках, включая США и Китай, чтобы стимулировать спрос и противостоять растущей конкуренции.

Tesla не ответила на просьбу Reuters о комментарии.

На прошлой неделе Маск назначил бывшего руководителя рекламного отдела NBCUniversal Линду Яккарино новым генеральным директором Twitter. В пятницу он заявил, что наем Яккарино позволит ему уделять больше времени управлению Tesla.

Ожидается, что миллиардер сегодня выступит перед акционерами Tesla на ежегодном собрании, которое будет проходить в штаб-квартире в Остине (Техас).